Nuovo DPCM – Stop a feste private e sport amatoriali. Ipotesi chiusura dei locali a mezzanotte

Dovrebbe arrivare domani, in anticipo di due giorni rispetto al previsto, il nuovo DPCM del Governo. Previste nuove misure restrittive, ritenute indispensabili per non aggravare ulteriormente la situazione.

Tra le ipotesi in campo, per limitare i contagi da coronavirus lo stop alle feste pubbliche e private, anche in casa, come matrimoni e battesimi e la sospensione degli sport amatoriali di contatto, come il calcetto.

Sul tavolo anche l’idea di chiudere i locali a mezzanotte, orario che non avrebbe ripercussioni negative sui ristoranti e il divieto di sostare in piedi fuori dagli stessi, evitando assembramenti.

Oggi è prevista la riunione del Comitato tecnico scientifico (Cts) con il ministro della Salute Roberto Speranza. E’ proprio in questo contesto che si discuterà delle nuove misure da varare. Nessun provvedimento viene escluso a priori, visto l’aggravarsi della situazione.

Si va anche verso un ampiamento dello smart working. Tra le altre ipotesi la riduzione della percentuale di passeggeri sui mezzi pubblici e lo stop agli spostamenti tra regioni.