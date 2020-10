Coronavirus – Capri Leone: salgono a 3 i casi positivi. Il sindaco Borrello “Non ci sono situazioni di rischio collegate”

“Ce lo aspettavamo, ma si attendeva l’ufficialità che è arrivata oggi. I 2 tamponi di cui ci doveva essere comunicato il responso hanno dato esito positivo.”

Salgono dunque a tre i casi positivi nella cittadina. Lo ha ufficializzato il sindaco di Capri Leone, Filippo Borrello, nella tarda serata di oggi, attraverso la sua pagina facebook.

“Si tratta di 2 residenti conviventi già isolati da una settimana. Il contagio è collegato sempre con lo stesso focolaio da cui ha avuto origine il primo caso comunicato ieri.” spiega Borrello “I cittadini in questione sono asintomatici, non lavorano nel nostro paese e, dalle verifiche effettuate, non vi sono situazioni di rischio ad essi collegate.

“Continuiamo a vigilare su questi casi e su altre situazioni che possano richiedere eventuali precauzioni. Vi terremo informati su ogni novità che meriti di essere diffusa” conclude il primo cittadino.