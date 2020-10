S. Stefano di Camastra, nucleo di contagio covid al 118. Chiuso il PTE

Ci sarebbe un nucleo di contagio covid tra il personale medico e paramedico che presta servizio presso l’unità 118 della città delle Ceramiche.

Lo comunica il sindaco di S. Stefano di Camastra, Francesco Re.

Secondo le prime informazioni, la S.E.U.S. avrebbe disposto la chiusura del presidio per sanificazione dei locali e dell’ambulanza, dopo che tre sanitari in servizio a S. Stefano di Camastra, sono risultati positivi al test rapido per il covid-19.

Chiusi tempestivamente i locali del PTE e della annessa guardia medica e predisposta l’immediata sanificazione straordinaria.

Il servizio di urgenza sarà garantito dal presidio della guardia medica di Reitano, con il supporto de personale del presidio di S. Stefano di Camastra, reperibile al numero di telefono 0921 338149.