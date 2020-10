Incidente con un ferito al bivio di Ponte Naso, traffico congestionato

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 16.45 al bivio di Ponte Naso, sulla SS113. Due automobili, una BMW e una Alfa 147, si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la Polizia Municipale e i Carabinieri.

Il conducente della BMW ha avuto bisogno di cure ospedaliere ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Barone Romeo di Patti. Il traffico stradale ovviamente è congestionato, con lunghe code per chi si trova a transitare sulla Statale.