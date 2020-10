Coronavirus – Capri Leone, c’è un caso positivo. Si attende esito di altri 2 tamponi

“Come previsto, è arrivata la conferma di positività di una delle persone che avevamo precauzionalmente isolato nei giorni scorsi. E’ legata al focolaio, ormai noto, di un comune vicino, e si trova in isolamento da quando ha fatto rientro, dopo lo scorso fine settimana, dal proprio paese di origine.”

Lo ha reso noto Filippo Borrello, sindaco di Capri Leone, nella tarda mattinata di oggi, via social.

“La situazione è sotto controllo e non si ritiene ci siano rischi per altre persone.

Riguardo allo stesso contesto, attendiamo gli esiti di esami per altri 2 residenti, anch’essi già isolati.” conclude il primo cittadino.