Coronavirus – 285 nuovi casi in Sicilia, è ancora “record”, 44 nel messinese. Oltre 4100 gli attuali positivi

E’ di nuovo record di nuovi casi in 24h in Sicilia: sono 285 i nuovi casi di Coronavirus registrati in un giorno in Sicilia. Battuto il precedente di 259, registrato giovedì scorso.

Salgono così a 4.143 gli attuali positivi, la prima volta oltre la soglia dei 4000, con 3.721 persone che si trovano in regime di isolamento domiciliare (231 in più di ieri). 422 i ricoverati in ospedale (11 in più rispetto a ieri), di cui 35 in terapia intensiva (numero uguale a ieri).

Oggi sono stati eseguiti ben 7.741 tamponi, circa seicento in più di ieri, anche qui un record.

Purtroppo crescono ancora i decessi provocati dalla pandemia: nell’isola adesso sono 335. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono morte due persone.

41 invece i guariti, con il totale di coloro che hanno sconfitto il virus che adesso sale a quota 4.519.

Per quanto riguarda la distribuzione nelle province: la zona più colpita è di nuovo Palermo: 79 i nuovi casi registrati nel capoluogo di regione, 70 invece i nuovi contagiati a Catania. Salgono i casi nel messinese, sono 44, complice anche il focolaio di Galati Mamertino, dove attualmente sono 22 i positivi.

Segue Trapani con 31, Siracusa con 27, Agrigento e Caltanissetta con 12, Ragusa con 10. Nessun nuovo contagiato invece ad Enna.

In Italia, 5.724 nuovi contagiati in un solo giorno, ancora in crescita rispetto a ieri. Ancora una volta eseguito il numero più alto di tamponi dall’inizio dell’epidemia: 133.084 (circa tremila più di ieri). 29 invece i decessi totali. La Lombardia guida la classifica giornaliera con 1140 nuovi casi, poi Campania con 664 e Veneto con 561.