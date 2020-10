Messina, un arresto per tentato omicidio

La Squadra Mobile di Messina ha arrestato Massimiliano Campagna, dando esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Messina, su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Messina. Si contesta tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco con l’aggravante del metodo mafioso.

L‘arresto è in qualche modo collegato ai fatti accaduti l’11 gennaio 2016, quando due giovani si presentarono al pronto Soccorso del Policlinico Universitario di Messina, perché erano stati feriti da colpi di arma da fuoco. Qui i due giovani furono identificati; si trattava di Francesco e Gabriele Ferrara, nipote e figlio dell’ex collaboratore di giustizia Iano Ferrara. Secondo la successiva ricostruzione dei fatti, poco prima del ricovero in ospedale, all’incrocio tra le vie Dell’Essenza e Pietro da Messina, mentre i due giovani si accingevano a salire sull’auto dello zio, Carmelo Ferrara, giunsero due individui, travisati da caschi, a bordo di uno scooter. Furono esplosi diversi colpi all’indirizzo del conducente del mezzo che stava prendendo a bordo i due giovani. Quest’ultimo riuscì a defilarsi abbandonando l’auto e furono feriti i due giovani, che si erano accomodati sul mezzo. Dalle indagini successive a questo avvenimento, sarebbe stato individuato il movente: un attrito sorto a causa di una relazione non gradita tra Iano Ferrara ed una parente di Tommaso Ferro.

Dopo ulteriori approfondimenti svolti da altra forza di polizia, il 2 aprile 2019 fu arrestato Tommaso Ferro; nello stesso tempo, riaperte le indagini dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, furono evidenziati elementi indiziari anche a carico di Massimiliano Campagna. Da qui la richiesta della misura cautelare, per cui è stato rintracciato e tratto in arresto nel pomeriggio di ieri dagli investigatori della Squadra Mobile. Come evidenziato nel provvedimento cautelare, alla base dello scontro ci sarebbe stata la gestione del territorio in alcune aree di Messina.