Coronavirus – Lieve flessione rispetto a ieri in Sicilia. Sono 233 i nuovi casi. 4 i decessi

Sono 233 i nuovi casi di Coronavirus in un giorno in Sicilia, lieve calo rispetto ai 259 di ieri, ma numeri ancora abbastanza alti.

Salgono così a 3.901 gli attuali positivi, con 3.490 persone che si trovano in regime di isolamento domiciliare. 411 i ricoverati in ospedale (2 in più rispetto a ieri), di cui 35 in terapia intensiva (due in più di ieri).

Oggi sono stati eseguiti ben 7.151 tamponi, circa cento in meno di ieri, ma anche qui un dato piuttosto alto rispetto alla media delle ultime settimane.

Purtroppo crescono ancora i decessi provocati dalla pandemia: nell’isola adesso sono 333. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono morte quattro persone.

Dopo tre giorni in cui il numero dei guariti ha superato quota 100, oggi i guariti sono soltanto 24: con il totale di coloro che hanno sconfitto il virus che adesso sale a quota 4.478

Per quanto riguarda la distribuzione nelle province: la zona più colpita è di nuovo Palermo: 85 i nuovi casi registrati nel capoluogo di regione, 77 i nuovi contagiati a Catania, 22 nella provincia di Messina.

Segue Ragusa con 15 casi, Agrigento con 12, Siracusa con 11, Trapani con 7 e Caltanissetta con 4 nuovi positivi. Nessun nuovo contagiato invece ad Enna.

In Italia, 5.372 nuovi contagiati in un solo giorno, mai così tanti dal 28 marzo. Ancora una volta eseguito il numero più alto di tamponi dall’inizio dell’epidemia: 129.471 (circa 1.400 più di ieri, quando erano stati 128.098.