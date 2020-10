Coronavirus – Galati Mamertino: 19 tamponi molecolari positivi. I casi salgono a 22

Sono 22 complessivamente i casi di covid-19 accertati con tamponi molecolari a Galati Mamertino.

Questo il dato parziale della situazione nella cittadina nebroidea, all’esito della prima tranche degli esami tampone processati (28) e comunicati oggi. Il dato è stato comunicato dal vice sindaco Vincenzo Amadore, che da questa mattina è impegnato a fronteggiare la difficile situazione ed a coordinare le operazioni, insieme al resto della giunta: ” Voglio ringraziare pubblicamente i medici e gli infermieri dell’Usca di S. Agata Militello e del dipartimento di prevenzione unità di crisi Covid-19 guidato dal dott. Carmelo Crisicelli, commissario ad acta, che dalle 9 di questa mattina sono impegnati senza sosta nelle attività di prelievo dei campioni per i test” Ha detto il Vice sindaco. “Nella giornata odierna sono stati effettuati 320 test rapidi, 36 dei quali sono risultati positivi. Nella stessa giornata di oggi le 36 persone in questione sono state sottoposte a test molecolare rino-faringeo e insieme a loro altre 25 persone, risultate positive al tampone rapido ieri.

“Vorrei, per quanto possibile, rassicurare i miei concittadini” aggiunge Amadore “che certamente si chiedono quali saranno le immediate conseguenze di questa situazione. Siamo costantemente in contatto con gli organi competenti e presto saranno emanate nuove direttive al fine di contenere e gestire il contagio. È il momento di prestare la massima collaborazione, ragionando da comunità unita ed orgogliosa quale siamo. Ce la stiamo mettendo tutta: dateci una mano! ”

Salgono così a quota 80 i potenziali positivi. Di questi, 21 sono stati acclarati con il tampone molecolare.

Il sindaco di Galati Mamertino, Nino Baglio, invita i suoi concittadini a mantenere la calma e ad attenersi scrupolosamente alle regole anti-contagio, come mantenere il distanziamento sociale e lavarsi spesso le mani, oltre ad indossare correttamente la mascherina. Il sindaco fa appello ai galatesi affinchè restino a casa e ad uscire solo per necessità indifferibili.