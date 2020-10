Capo d’Orlando – 24 tamponi rapidi negativi al Covid-19 al “Merendino”

Un’altra ottima notizia, dopo quella comunicata ieri dal sindaco di Capo d’Orlando Ingrillì: dopo due mesi infatti, è finalmente uscito dall’incubo il ragazzo a cui era stato riscontrato il Covid al rientro da una vacanza a Malta.

“In queste lunghe settimane questo giovane ha mostrato una grande maturità ed un senso di responsabilità che devono essere d’esempio per i suoi coetanei e anche per gli adulti – ha detto il primo cittadino, che ha aggiunto -, non appena tornato a Capo d’Orlando si è subito messo in autoisolamento e si è sottoposto a tampone e fino all’ultimo è stato rispettoso delle regole e dei protocolli”.

Attualmente a Capo d’Orlando rimane una sola persona positiva che prosegue la quarantena in attesa dei test di verifica. In isolamento ci sono poi 12 soggetti, comprensivi dei dipendenti comunali, e di quanti sono venuti a contatto con la donna residente a Castel di Lucio che lavora nel Comune paladino, risultata positiva al Covid.