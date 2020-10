Barcellona P. G., nuovo caso di positività al covid-19. Il sindaco Calabrò intensifica i controlli

“Abbiamo appena ricevuto comunicazione circa la positività al coronavirus di un soggetto che adesso si trova in isolamento volontario. Comunicazione giuntaci anche ai fini dell’attivazione delle misure di sicurezza per il ritiro dei rifiuti. Invito tutti a non creare allarmismi.”

Così il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Pinuccio Calabrò, con una nota ufficiale ha annunciato un nuovo caso di positività al Covid-19 nella città del Longano.

“Alla luce delle disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Siciliana in materia di prevenzione dei contagi da Covid-19 e osservando il trend crescente del virus, ritengo opportuno raccomandare ai miei concittadini di rispettare tutte le misure previste.” Continua il primo cittadino. ” Come abbiamo avuto modo di comprendere in questi mesi, il Covid-19 è un nemico subdolo e invisibile contro il quale l’unica arma è il rispetto delle regole già ampiamente rese note dalle autorità sanitarie. Lavarsi o igienizzarsi ripetutamente le mani, evitare contatti stretti e assembramenti e utilizzare la mascherina anche all’aperto.”

“Rivolgo in particolare un invito ai più giovani che, soprattutto nel fine settimana, si ritrovano nei luoghi della movida cittadina: utilizzate la mascherina e siate cauti” raccomanda Calabrò e conclude “Avviso la cittadinanza che, da oggi, saranno intensificati e condotti in maniera capillare controlli da parte delle forze di polizia che accerteranno eventuali violazioni con le sanzioni previste dalle normative vigenti.”