Sant’Angelo di Brolo – Domenica 11 la campagna nazionale di prevenzione “Io non rischio”, in edizione social

La Confraternita di Misericordia di Sant’Angelo di Brolo, che dal 2010 opera attivamente nel sociale, domenica 11 ottobre, a partire dalle ore 10.00, aspetta i concittadini sulla pagina Facebook “Io non rischio 2020 – Sant’Angelo di Brolo” per parlare di prevenzione ed auto protezione.

“Io Non Rischio”, è la campagna nazionale promossa dal Dipartimento nazionale di Protezione civile, il volontariato di protezione civile, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica, per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sui rischi Terremoto/Maremoto ed Alluvione.

La campagna “Io non rischio” www.iononrischio.it, giunta alla sua decima edizione, si svolgerà con una importante novità. A causa dell’emergenza Covid-19 e delle necessarie precauzioni sanitarie, le Piazze “Io Non Rischio” quest’anno diventano Piazze Digitali, in modo da non interrompere la bellissima esperienza di dialogo.

I volontari della Misericordia di Sant’Angelo di Brolo, incontreranno i cittadini in luoghi ricreati sul mondo del web, attraverso pagine Facebook, sui canali Instagram e Youtube, con materiali informativi e comunicativi.

Di seguito programma dei volontari, che si svolgerà sulla pagina Facebook a cadenza di due ore, a partire dalle 10.00 e fino alle 18.00:

Pillole informative sulle buone pratiche in caso di rischio;

Interviste con volontari ed esperti nel settore;

Video illustrativi;

Info-point sulla stessa pagina per chi avesse dubbi, o volesse informazioni più specifiche.

“Io non rischio” – campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico – è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Anpas-Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze e ReLUIS-Consorzio interuniversitario dei laboratori di Ingegneria sismica.

Sul sito ufficiale della campagna, www.iononrischio.it, è possibile consultare i materiali informativi su cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo un terremoto, un maremoto o un’alluvione.

Per informazioni chiamare 0941-328586.