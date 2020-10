Coronavirus: a Galati Mamertino, salgono a 3 i casi positivi. A Castel di Lucio, invece, sono 15.

La diffusione del coronavirus nell’area tirrenico-neboridea desta preoccupazione, specialmente a Galati Mamartino, dove questa mattina è stata accertata la positività di altre due persone, oltre al primo caso, un 67enne residente nella popolosa frazione di San Basilio, registrato lo scorso lunedì.

La conferma arriva dal vice-sindaco galatese Vincenzo Amadore. Si tratta di due donne, asintomatiche, che non apparterrebbero alla cerchia dei familiari per primo paziente. Ieri 35 cittadini, sottoposti al test rapido per il covid-19, erano risultati positivi. Di questi 15 sono stati sottoposti a tampone molecolare, nella postazione drive-in allestita nell’area antistante la caserma dei Carabinieri. Altre 12 persone, familiari del primo caso positivo, sono state sottoposte a tampone nelle ore immediatamente successive alla scoperta della positività dell’uomo.

Salgono, invece a 15 i casi di positività al coronavirus a Castel di Lucio. 3 nuovi positivi sono stati accertati questa mattina, dopo che martedì 06 ottobre scorso, sono stati effettuati 116 tamponi su soggetti entrati in contatto con i 12 cittadini già risultati positivi al covid-19 nei giorni scorsi.

Lo ha detto il sindaco, Pippo Nobile, con una diretta facebook sulla sua pagina personale. Il contagio sembra, quindi, limitato al cluster familiare iniziale, anche se, come ha comunicato il sindaco Pippo Nobile, si sta ora eseguendo la mappatura dei contatti avuti dai tre nuovi soggetti risultati positivi.