Patti: “L’ospedale Barone Romeo diventi Dea di I livello!” – Video

Il consiglio comunale di Patti è stato convocato in seduta straordinaria in piazza Mario Sciacca; si è trattato di un consiglio aperto alla presenza del mondo dell’associazionismo, per mantenere accesi i riflettori sulle problematiche della sanità, con particolare riferimento al nostro Ospedale Barone Romeo, punto di riferimento per un comprensorio di oltre 100 mila utenti. L’obiettivo è la classificazione dell’ospedale come Dea di I livello. L’opposizione ha richiesto un aggiornamento dei lavori, atti a coinvolgere i cittadini e le altre forme di rappresentanza, come le consulte e i sindacati.