L’On. Papiro: “In arrivo 8 milioni per i plessi scolastici del messinese”

Sono in arrivo da parte del Ministero della Pubblica Istruzione (su un totale di 855 milioni per tutto il territorio nazionale), 8 milioni e 810 mila euro per i plessi scolastici del Messinese, serviranno a finanziare interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole secondarie di secondo grado. Lo dichiara in una nota stampa il deputato di Capo d’Orlando Antonella Papiro.

“Il decreto già firmato dalla Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, – dice la Papiro – è stato controfirmato dal Ministero dell’ Economia e delle Finanze; gli Enti Locali, nei prossimi giorni, riceveranno la comunicazione con gli importi disponibili per gli interventi.