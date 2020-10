Coronavirus – Da domani mascherine obbligatorie in tutta Italia. Multe da 400 a mille euro

Portare sempre con sé la mascherina e indossarla sempre anche all’aperto, a meno che non si stia in un luogo isolato oppure si faccia attività sportiva. Chi non rispetta le prescrizioni, si legge nella bozza, rischia una multa da 400 a 3.000 euro.

È questa la novità principale contenuta nel decreto che proroga lo stato d’emergenza fino a gennaio e sarà firmato nei prossimi giorni dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e che dovrebbe avere la validità di 30 giorni.

Una misura però che sarà introdotta nel DPCM attualmente in vigore, sarà valida da domani: di fronte all’aumento dei contagi da Coronavirus che sembra non fermarsi, il governo decide che d’ora in poi, anche negli spazi esterni, sarà vietato stare con naso e bocca scoperti.

Inoltre nel DPCM di ottobre Gran Bretagna, Olanda, Belgio, Croazia e Repubblica Ceca sono state aggiunte alla lista dei Paesi per cui sarà obbligatorio fare il tampone quando si rientra in Italia, come già accade per Malta, Spagna e alcune aree della Francia.

Ma l’attenzione è tutta per le mascherine, ritenute indispensabili per fermare i contagi quando non c’è il rispetto del distanziamento. Mascherine obbligatorie soprattutto per evitare la diffusione del Covid-19 tra i ragazzi all’uscita delle scuole e nei luoghi della movida. Il governo ha infatti prorogato il divieto di assembramento, che però non serve a scongiurare la vicinanza poche persone. Nel decreto che sarà firmato oggi è previsto che la mascherina si deve tenere sempre in borsa o in tasca (rispettando ovviamente le regole di igiene) e indossare quando si sta vicino ad altre persone.

Confermate le regole per l’utilizzo al chiuso: mascherina obbligatoria quando si entra nei negozi e in tutti gli altri luoghi aperti al pubblico, al ristorante quando ci si allontana dal tavolo, sui mezzi pubblici, in treno e in aereo. Niente mascherina invece se si va in macchina o in moto con i congiunti ed è scontato che non deve essere indossata quando si va in bicicletta. Sono state previste deroghe per l’attività motoria: nessun obbligo quando si fa sport all’aperto o al chiuso e quando si passeggia in luoghi isolati. Pronti però a indossarla se si incontrano altre persone.