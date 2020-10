Coronavirus – Ancora record in Sicilia, sono 213 i positivi di oggi, 4 i morti. Oltre 100 i guariti

Oggi, 7 ottobre, la Sicilia registra il suo record di nuovi casi di Coronavirus in un giorno. Sono infatti 213 i nuovi contagiati, un dato che supera i 198 di ieri. E’ il dato più alto dall’inizio dell’epidemia e la prima volta in cui si registrano più di 200 casi in 24 ore.

Salgono così a 3.549 gli attuali positivi, con 3144 persone che si trovano in regime di isolamento domiciliare. 405 invece sono i ricoverati in ospedale (37 in più rispetto a ieri), di cui 30 in terapia intensiva (due in più).

Oggi sono stati eseguiti ben 6.579 tamponi, un dato simile a quelli effettuati ieri.

Purtroppo crescono i decessi provocati dalla pandemia: nell’isola adesso sono 326. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono morte quattro persone.

Buone notizie invece dai guariti, per il secondo giorno di fila sono oltre 100: nelle ultime ore sono stati 107, con il totale di coloro che hanno sconfitto il virus che adesso sale a quota 4.345.

Per quanto riguarda la distribuzione nelle province: la zona più colpita oggi è quella catanese, con 89 nuovi casi. Segue Palermo con 59 nuovi casi, 89 i casi nel catanese, 25 a Trapani, 13 a Caltanissetta, 11 a Messina, 8 a Siracusa e a Ragusa. Nessun nuovo contagiato si è registrato invece nelle province di Enna e Agrigento.