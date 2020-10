Villafranca Tirrena – “Giro d’Italia”, vince in volata il francese Démare – VIDEO

🚲 L'arrivo in volata della quarta tappa del Giro d'Italia sul lungomare Cristoforo Colombo di Villafranca Tirrena.#giroditalia2020 #villafrancatirrena Pubblicato da AMnotizie.it su Martedì 6 ottobre 2020

Vetrina importante per la provincia di Messina, toccata dalla quarta tappa del Giro d’Italia 2020 nel primo pomeriggio del 6 ottobre. L’ultimo traguardo in Sicilia è quello di Villafranca Tirrena, davanti a migliaia di spettatori, accorsi sul lungomare.

L’ultimo sprint siciliano regala un finale al cardiopalma: il francese Arnaud Démare ha beffato al fotofinish Sagan e Ballerini. La tappa, partita dal centro di Catania, ha toccato quota mille metri di altitudine a Portella Mandrazzi, nel comune di Francavilla di Sicilia; poi la discesa verso Mazzarra’ S. Andrea e i passaggi dal centro urbano di Barcellona Pozzo di Gotto, prima di dar vita agli ultimi veloci chilometri verso l’arrivo del comune tirrenico.

L’ultimo tratto, da Via Marina al traguardo del lungomare Cristoforo Colombo, ha raccontato una volata emozionante, che ha fatto registrare anche una brutta caduta di due corridori che hanno impattato contro le transenne posizionate sul lungomare, poco dopo aver percorso l’ultima curva verso il traguardo.

Numeroso il pubblico presente sulla Statale 113 e nei centri urbani addobbati di rosa, così come non è mancato l’affetto per il messinese Vincenzo Nibali, arrivato con il gruppo in volata e che adesso occupa la sesta posizionale in classifica generale, a 57 secondi dalla maglia rosa Almeida.

🚴🏼‍♂️ Il #GirodItalia passa da #VillafrancaTirrena ! 😍 #Ciclismo #Sicilia #Siciliabedda Pubblicato da AMnotizie.it su Martedì 6 ottobre 2020

La festa finale sul palco di piazza Graziella Campagna ha visto la partecipazione del presidente della Regione Nello Musumeci e del sindaco di Villafranca Tirrena Matteo de Marco, che oltre a premiare vincitore di tappa e maglia rosa, hanno salutato la carovana che domani ripartirà dalla Calabria alla volta di Milano.