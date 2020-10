Coronavirus – Acquedolci, sindaco Riolo chiarisce: “Nessun caso positivo; 5 persone in isolamento”

“Si rende necessario un comunicato per smentire voci inesatte e false che circolano sui social. Ad oggi ad Acquedolci non abbiamo casi di positività al Covid. Ci sono 5 cittadini in isolamento ed in attesa di tampone, per contatti con soggetti positivi provenienti da focolai di altri paesi.”

Così questa mattina è intervenuto il sindaco di Acquedolci con un post sulla pagina Facebook “AscoltiAmo Acquedolci – Alvaro Riolo Sindaco”, per chiarire la situazione in merito alla presenza di casi di positività al coronavirus sul territorio acquedolcese.

“Alcuni di questi prima dell’isolamento hanno fatto il tampone con esito negativo” spiega il primo cittadino “tuttavia rispettano la procedura prevista dall’ASP. In merito alla grotta di San Teodoro, ricordando che il sito ed il personale dipende dalla sovrintendenza regionale, si precisa che stante che il caso positivo, proveniente da altro paese e già segnalato da altro sindaco, svolge presso questo sito attività lavorativa, per sicurezza si è ritenuto opportuno chiuderlo momentaneamente, ed alcuni dei dipendenti messi in isolamento in attesa del tampone.” Continua poi il sindaco: “L’isolamento riguarda pochi dipendenti ed uno soltanto è un nostro cittadino, da ciò si ricava che nel detto sito il positivo ha avuto pochi contatti.”

“Solidarietà e vicinanza a tutti coloro che sono coinvolti in questo episodio con l’augurio di pronta ed immediata guarigione.

La precisazione sulla provenienza territoriale dei casi positivi non è una reazione ad episodi del passato quando arbitrariamente si è tentato di scaricare su Acquedolci situazioni che non ci appartengono, ma è un’analisi necessaria e doverosa per contribuire ad individuare i focolai ed isolarli.” conclude Riolo.