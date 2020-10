Barcellona P.G. – Pinuccio Calabrò è il nuovo sindaco: ecco gli eletti al Consiglio Comunale

Un successo annunciato alla Vigilia. L’impressione che l’avvocato Pinuccio Calabrò si fosse ampiamente aggiudicato la competizione elettorale era già realtà concreta fin dalle prime battute dello spoglio, quando il candidato del centrodestra ha subito messo il turbo, lasciando parecchio indietro i suoi contendenti.

Nonostante tutto, ha voluto aspettare la certezza matematica prima di raggiungere i suoi simpatizzanti nella sede del comitato elettorale di Piazza San Sebastiano.

Emergono i dati degli eletti al Consiglio Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Anche nel civico consesso, il sindaco Pinuccio Calabrò potrà contare su un valido supporto.

Quattro sono i seggi che si è aggiudicata Forza Italia con Tommaso Calderone, Angelita Pino, Angelo Paride Pino e Tommaso Pino. L’onorevole e tre assessori uscenti. Stessi numeri per diventerà Bellissima con Ilenia Torre, Carmelo Giunta, Agostina Recupero e Giampiero La Rosa.

Nella lista Azzurri per Barcellona eletti Gianfranco Benenati, Carmelo Pino e Fabiana Bartolotta. Due consiglieri se li sono aggiudicati Fratelli d’Italia con Sebastiano Miano e Melangela Scolaro, #Noicisiamo con Giorgio Catalfamo e Antonella Lepro e Prima il Territorio con Rosario Catalfamo e Francesco Perdichizzi.

Un consigliere ciascuno avranno Alleanza per Barcellona con Cesare Molino, Barcellona al Centro con Stefano La Malfa e la lista Calabrò Sindaco con Carmen Zarcone. Per l’opposizione il candidato sindaco Antonio Mamì, Raffaella Campo e Gabriele Sidoti di Città Aperta e David Bongiovanni per il Partito Democratico.