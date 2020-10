La diretta elettorale minuto per minuto in diretta su Antenna del Mediterraneo. Dalle 16,00 la diretta su AM (Canale 14 DT Sicilia).

Barcellona

Calabrò 934, Mamì 439, Sottile 109.

Milazzo

Midili 988, Italiano 539, Maisano 110, Utano 177, Abbriano 73, Munafò 44, Roselli 193.

Raccuja

Martella 60, Salpietro 49.

Basicò

Gullo 53, Casimo 50, Pelleriti 41.

Naso

Nanì 511, Caliò 338, Pizzo 68.

Mirto

Zingales 226, Fiocco 157

San Salvatore di Fitalia

Pizzolante 500.