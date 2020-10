Anche per le amministrative 2020 la redazione di AMNotizie vi racconterà in diretta, minuto per minuto lo spoglio elettorale nei comuni del messinese dove ieri e oggi i cittadini sono stati chiamati ad eleggere il sindaco ed il consiglio comunale.

A partire dalle 16.00 dagli studi di Via Beppe Alfano, sul canale 14 del digitale terrestre, il caporedattore Raffaele Valentino e gli inviati ai seggi, vi aggiorneranno in tempo reale sull’esito della consultazione.