“Click day”, la selezione non è partita

Si è rivelato un flop il click day per per assegnare i 125 milioni a fondo perduto alle imprese danneggiate dal lockdown; la selezione non è neanche partita.

La piattaforma digitale creata dalla Regione a cui le imprese avrebbero dovuto inoltrare la domanda nel più breve tempo possibile, a partire da questa mattina è andata subito in tilt, sotto il peso di oltre 56mila istanze. Il sito non si apre neanche e sulla schermata iniziale appare un messaggio che rinvia il click day all’8 ottobre, alle ore 9.

Giunto alla sua decima edizione Click Day, riguarda le domande delle aziende che vogliono ottenere contributi a fondo perduto per migliorare la sicurezza e il livello di salute sui propri luoghi di lavoro.

“Il giorno del click day è arrivato e, come purtroppo temevamo, è stato subito un flop. Da settimane Sicindustria manifesta tutte le perplessità circa il metodo e i requisiti di accesso di uno strumento che ha già manifestato tutta la propria inadeguatezza. Oggi la conferma di un flop annunciato e il rinvio alle ore 9 di giovedì 8 ottobre. In Sicilia – denuncia il vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese – il sistema del click day è diventato per gli imprenditori un vero e proprio calvario. Anzi peggio. Sicindustria continua pertanto a ribadire la necessità di una maggiore efficienza ed efficacia nei processi di assegnazione delle risorse pubbliche e una valutazione dei progetti da finanziare non sulla base di un sistema troppo spesso malfunzionante e basato solo sulla rapidità di un click, ma su criteri di ammissibilità e selezione oggettivi per progetti produttivi capaci di generare ricchezza”.