Academy Barcellona, un altro talento tra i professionisti. Ballariano passa al Cosenza

Nuova gioia per Academy Barcellona che lancia tra i professionisti un altro dei suoi gioielli. Ha firmato con il Cosenza infatti Lorenzo Ballariano. Accompagnato in Calabria da papà Nino e mamma Annagioia, Lorenzo ha avuto modo di approcciare con la sua nuova squadra di appartenenza. Centrocampista di prospettiva, il talento di casa Academy si è distinto nei campionati disputati per la costanza, l’impegno, lo spirito di sacrificio e la passione, oltre che per le sue naturali doti calcistiche. Ancora una gioia per i rossoblù barcellonesi che regalano la via del professionismo a un altro giovane di belle speranze. Insomma, #coltiviamosogni non è solo un hashtag.