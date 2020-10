Coronavirus – 85 nuovi casi su 3500 tamponi in Sicilia. Due decessi, 7 i guariti. Crescono i ricoveri

I nuovi contagi nelle ultime 24 ore in Sicilia sono 85, secondo quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute. Contagi in netto calo rispetto ai 182 di ieri, ma è stata eseguita circa la metà dei tamponi: oggi 3498, contro i 6638 di ieri. Solo 7 i guariti, che salgono a 4115.

Il totale degli attuali positivi sale a 3.247, 2897 dei quali in isolamento domiciliare. 353 invece i ricoverati in ospedale (11 in più), dei cui 24 si trovano in terapia intensiva (+4 rispetto a ieri).

Purtroppo si registrano ancora due decessi a causa del Covid-19, adesso sono 319 dall’inizio dell’epidemia.

Questo il dettaglio dei nuovi casi per provincia: 33 a Palermo, 32 a Catania, 6 a Ragusa, 3 a Messina, 3 a Siracusa, 3 ad Agrigento, 3 a Caltanissetta, uno a Enna e uno a Trapani.