Barcellona e Milazzo, affluenza oltre il 50% ma inferiore alle precedenti elezioni

La rilevazione delle ore 22,00 conferma i numeri inferiori rispetto alle precedenti elezioni amministrative. A Milazzo al voto sono andati 14.589 aventi diritto (7.219 uomini e 7.370 donne) per una percentuale complessiva del 52,47 per cento. Nel 2015 la percentuale fu del 55,65 per cento, frutto di una partecipazione di 15.642 elettori. A Barcellona Pozzo di Gotto hanno votato 19.534 cittadini, il 53,03% degli aventi diritto al voto. Nelle ultime elezioni la percentuale alle 22,00 si attestò al 55,55%.