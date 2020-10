Amministrative 2020. Affluenze a Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo

Parte il momento della lunga attesa per l’esercito di aspiranti consiglieri comunali e per i dieci candidati sindaci complessivi tra Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo. Giornata di sole nella quale non si discute di altro nei due centri se non delle elezioni amministrative che, dopo lo spoglio che avverrà domani alla chiusura dei seggi, sveleranno i nomi dei sindaci delle due città, salvo ballottaggio, e dei consiglieri che rappresenteranno i cittadini nel civico consesso. Oggi i seggi chiuderanno alle ore 22, domani saranno aperti dalle 7 alle 14.

A Barcellona Pozzo di Gotto gli aventi diritto al voto sono in tutto 36839, con 17613 maschi e 19226 donne. Alle ore 12 è stata rilevata un’affluenza del 13,71%. Un dato in percentuale più alto rispetto alle amministrative del 2015 quando alle urne, allo stesso orario, si recò l’11,99% degli elettori.

A Milazzo gli aventi diritto al voto sono 27.807. Alle ore 12,00 ha votato il 13,49% degli elettori. Anche in questo caso una percentuale maggiore rispetto alle precedenti amministrative, quando il dato dell’affluena a mezzogiorno si era attestato al 12,89%.