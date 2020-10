Paura per gli incendi scoppiati a Naso e Capo d’Orlando, fumo anche sull’autostrada – Aggiornamenti

15.00 – In contrada Brucoli a Naso le fiamme lambiscono le abitazioni e la Protezione Civile sta provvedendo ad evacuare le persone anche a Cariaferro e Miceli.

14.45 – Il forte vento di scirocco continua a preoccupare il territorio di Naso e Capo d’Orlando. Dopo l’incendio scoppiato questa mattina a Naso, dove le fiamme hanno lambito le abitazioni del centro storico ed il Duomo di San Cono, un secondo rogo è scoppiato anche nella zona di Malò.

Al momento, a causa del fumo che si è alzato nel cielo nebroideo, i canadair non riescono a intervenire. Al lavoro i Vigili del Fuoco, gli uomini della Forestale e la Protezione Civile.

Brucia anche a Capo d’Orlando, più precisamente in c/da Marcaudo, al confine con Naso e in c.da Catutè. Il fumo ha reso irrespirabile l’aria nel centro orlandino, oltre a creare pericoli per la viabilità.

Problemi anche sulla A/20, nel tratto tra Brolo e Rocca di Capri Leone, dove il fumo ha invaso le carreggiate e ridotto notevolmente la visibilità della strada. Si raccomanda ovviamente la massima prudenza.