Coronavirus – 182 nuovi casi in Sicilia, mai così tanti. Tre i decessi, 56 i guariti

Sono 182 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Non era mai stati così tanti dall’inizio dell’epidemia, battuto il precedente “record” di 179 del bollettino del 18 settembre, quando però vi erano conteggiati 60 migranti: oggi sono solo due.

Il report giornaliero segna un aumento di casi positivi, rispetto a ieri dove erano stati 140, ma con mille tamponi in più effettuati: 6.638 contro 5.552. I guariti salgono di ben 56 unità: ora sono 4.108. Gli attuali positivi sono invece 3171, 2871 in isolamento domiciliare. 342 (18 in più) invece le persone ricoverate in ospedale, di cui 20 in terapia intensiva (una in meno).

Purtroppo si registrano tre decessi, che fanno salire il computo totale a 317 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Questa la suddivisione dei nuovi positivi per provincia, con ancora Palermo a guidare la triste classifica con 52 casi. 42 invece a Catania, 28 a Trapani, 26 a Caltanissetta, 11 a Messina, 10 a Siracusa, 8 a Ragusa, 4 d Agrigento, uno a Enna.