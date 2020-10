Ciclismo – Parte dalla Sicilia il Giro d’Italia, occhi puntati su Vincenzo Nibali

La Sicilia si tinge di rosa: comincia oggi il 103° Giro d’Italia, una delle corse a tappe più famose al mondo, insieme al Tour De France.

I ciclisti percorreranno le prime 4 tappe in Sicilia, a partire dalla Monreale Palermo di ques’oggi, per terminare a Villafranca Tirrena il 6 ottobre, passando per la Valle dei Templi e l’Etna. Partenza odierna prevista alle 13,15.

Il grande atteso è Vincenzo Nibali, lo “Squalo dello Stretto”, che torna a gareggiare nella sua Sicilia. Il messinese proverà a conquistare il terzo titolo al Giro, dopo quelli del 2013 e 2016.