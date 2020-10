Coronavirus – 140 nuovi casi in Sicilia, gli attuali positivi salgono a oltre 3000. Due decessi

Il mese di ottobre inizia con una lieve flessione nell’incremento dei casi di Coronavirus in Sicilia: sono stati 140 i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Sicilia, 16 in meno di ieri.

Secondo quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute di oggi, venerdì 2 ottobre, sono adesso in tutto 7.414 coloro che hanno contratto la malattia in Sicilia dall’inizio dell’epidemia.

I tamponi effettuati sono stati 5552, numero in linea con quelli eseguiti ieri. Il numero degli attuali positivi sale così a 3.048 persone, di cui 2.724 in isolamento domiciliare.

Ci sono invece 324 persone ricoverate in ospedale, 17 in più di ieri, di cui 21 in terapia intensiva (uno in più di ieri).

26 i guariti di oggi, meno rispetto alla media settimanale: in tutto sono 4.052. Purtroppo si registrano altri due decessi, che porta il totale delle vittime a 314 dall’inizio dell’epidemia.

La provincia più colpita è ancora Palermo, con 62 nuovi casi. Segue con 36 Catania, 14 a Trapani, 10 a Caltanissetta, 6 ad Agrigento e Ragusa. 4 poi i casi registrati oggi in provincia di Messina, 1 a Enna e Siracusa.