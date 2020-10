Patti – Eletto il nuovo direttivo dell’Unione dei Giovani Commercialisti

L’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Patti ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2021-2023, di seguito dettagliato:

▪ Dott. Marco Catania – Presidente

▪ Dott. Giuseppe Trusso – Vice Presidente

▪ Dott.ssa Tonina Molica – Segretaria

▪ Dott. Ernesto Pizzuto – Tesoriere

▪ Dott.ssa Milena Sidoti – Coordinatrice Commissioni Studio

Unitamente al Collegio dei Probiviri:

▪ Dott. Giuseppe Bruno

▪ Dott. Giuseppe Ricciardi

▪ Dott. Nino Gullotti

L’Unione locale di Patti è stata costituita il 18 dicembre 2008 ed è aperta a tutti i dottori commercialisti, agli esperti contabili ed ai praticanti. L’Unione è un organismo nazionale di rappresentanza in grado di operare con efficacia, sia all’interno della categoria, sia nei confronti di tutti quei soggetti che possono incidere sull’attività dei Giovani Dottori Commercialisti, influenzandone le prospettive professionali e favorendo l’inserimento dei giovani nella professione.

La tutela della professione di Dottore Commercialista costituisce, infatti, l’obiettivo primario dell’Unione, attraverso l’organizzazione di percorsi formativi, condivisione continua delle competenze, convegni locali e nazionali, dialogo istituzionale con gli Enti preposti.

La natura volontaristica ed il perseguimento di obiettivi che mirano alla crescita – oltre che professionale – anche etica e culturale degli iscritti, hanno sviluppato, negli anni, un profondo spirito associativo che viene indicato come: “Spirito Unione”. Sul territorio nazionale sono attive oltre 100 “Unioni Locali”, dotate di propria autonomia funzionale e con un numero complessivo di circa 10.000 iscritti.

Il nuovo Consiglio Direttivo si è da subito messo all’opera per programmare l’attività futura rivolta a tutta la categoria con particolare focus sui giovani specie in questo momento di emergenza ed incertezza per tutti gli operatori economici, con la consapevolezza di dover dare risalto – con ogni mezzo possibile – a tutte le iniziative utili a supportarne la crescita professionale.