Amministrative e Coronavirus, Grasso: “Garantiamo il diritto di voto anche ai positivi”

In vista delle elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre, gli Assessori alla Salute e agli Enti Locali, rispettivamente on. Ruggero Razza e on. Bernardette Grasso, hanno firmato una circolare interassessoriale grazie alla quale sarà garantito il voto anche ai pazienti affetti da Covid-19, sia in isolamento domestico che ricoverati nelle strutture sanitarie.

“Garantire a tutti il diritto al voto è un dovere delle Istituzioni. I Comuni coinvolti saranno 61. Per tale motivo, in accordo con l’assessore Razza, è stato permesso anche a tutti coloro i quali sono positivi al coronavirus, di poter esprimere la propria preferenza alle Amministrative di domenica e lunedì prossimo. Per quanto concerne le strutture ospedaliere che ospitano reparti Covid, saranno istituite delle speciali sezioni elettorali. Per i pazienti in quarantena o in isolamento fiduciario, gli stessi potranno fare richiesta al Sindaco del Comune di appartenenza entro il terzo giorno antecedente la votazione – corredata dal certificato rilasciato dall’Asp che dimostra la propria positività al Covid – per aderire a tale modalità elettorale”. Lo afferma l’Assessore agli Enti Locali, on. Bernardette Grasso, firmataria della circolare unitamente all’Assessore Razza.