Acquedolci: Matilde, 3 anni, posa per Korn Taylor alla Milano Fashion Week

Ha soltanto tre anni la piccola Matilde Lembo di Acquedolci, ma ha già esordito a Milano, capitale dello stile italiano, come modella, durante la “Milano Fashion Week”, il più importante appuntamento internazionale con la moda, che si è svolto dal 22 al 28 settembre scorsi.

Tra le collezioni che contrassegneranno le tendenze della primavera e dell’estate 2021, ci sono, infatti, anche quelle dedicate ai più piccoli dalle più prestigiose case di produzione internazionali.

Matilde è stata scelta grazie ad un’agenzia ed ha posato all’interno della Galleria Vittorio Emanuele II per uno shooting fotografico del brand Korn Taylor, all’anagrafe Roger Esteron, stilista di origini filippine che a Milano ha costruito la sua carriera, partendo da un piccola stanzetta ed una vecchia macchina per cucire.

La piccola, che frequenta l’asilo ad Acquedolci ed è molto vivace, pur essendo alla sua prima esperienza, ha posato e sfilato come una vera professionista, indossando con disinvoltura gli abiti dello stilista. Una passione ereditata da mamma Nancy, che ha studiato teatro e cinema.

Per Matilde, che è stata accompagnata a Milano dalla mamma e dalla zia Michela si è trattato di fatto di un gioco, durante il quale si è divertita moltissimo, posando con spontaneità e semplicità. Appena scesa dalla metro, in Piazza Duomo nel capoluogo meneghino, la sua espressione di meraviglia “Mamma, qui è bellissimo!” lascia trasparire come Matilde, già da piccolissima, abbia le idee chiare sul suo futuro.