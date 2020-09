Milazzo. Venerdì al Duomo i funerali di Aurelio Visalli

“Nessuno ha amore più grande di colui che sacrifica la vita per gli altri”. Si apre così il manifesto che annuncia la data dei funerali del sottufficiale della Guardia Costiera, Aurelio Visalli. L’ultimo saluto si terrà al Duomo di Milazzo alle ore 11 di venerdì 2 ottobre e sarà lutto cittadino. Così come a Venetico e Rometta, rispettivamente paesi di origine e residenza del 2° Capo di 41 anni.

“Dolce papà e amorevole marito. Eroe da vivo”. Questa la definizione che la famiglia ha voluto usare per il suo congiunto che sabato scorso ha sfidato le onde altissime del mare di Ponente per salvare un ragazzino in difficoltà. Dopo i funerali con tutti gli onori meritati, il corteo funebre muoverà verso il cimitero di Venetico, dove Aurelio riposerà per sempre.