Coronavirus – Non si ferma la crescita: 170 nuovi casi in Sicilia, ma anche 90 guariti

Sono 170 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. È quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute di oggi, mercoledì 30 settembre. Dopo i 163 di ieri, si incrementa ancora il numero dei contagi in Sicilia. E’ il secondo dato più alto in Sicilia di nuovi contagiati in un giorno, preceduto soltanto dal bollettino del 18 settembre che riportava 179 nuovi casi.

Di questi 170 nuovi casi, precisa la Regione Sicilia, 29 sono militari della marina sbarcati a Siracusa dalla Nave Margottini. Superati i 7000 casi dall’inizio dell’epidemia, sono in tutto 7111.

I tamponi effettuati sono stati 6645, cinquecento in più di quelli eseguiti ieri 2414 di ieri. Trend ancora in crescita dunque sull’isola, dove il numero dei positivi attuali sale a 2.866 persone, 2.546 delle quali in isolamento domiciliare.

Ci sono invece 320 persone ricoverate in ospedale, 11 in più di ieri, di cui 19 in terapia intensiva (tre in più di ieri).

Buone notizie invece arrivano dal fronte dei guariti: sono 3941, 90 in più. Purtroppo si registra un altro decesso, che porta il totale a 311 dall’inizio dell’epidemia.

La provincia più colpita ancora una volta è Palermo, con 74 nuovi casi. Segue Siracusa con 33, 17 poi i nuovi contagiati nel catanese, 17 a Trapani e Caltanissetta. 7 invece a Messina, 4 Agrigento e 1 a Enna. Nessun contagiato invece a Ragusa.