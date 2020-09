Capo d’Orlando – Quarantena finita per proprietari e dipendenti del locale. 2 persone ancora positive

Sono risultati negativi 20 tamponi effettuati su altrettanti soggetti che si trovavano in isolamento domiciliare, buona parte dei quali sono persone venute a contatto con il dipendente di un locale pubblico risultato positivo al Covid-19. Per loro si trattava del secondo tampone di conferma che, risultando negativo, permette loro di lasciare il regime di quarantena. Per gli altri si attende invece l’esito nelle prossime ore.

“Attualmente, quindi, abbiamo due persone positive – dichiara il sindaco Ingrillì -, oltre al dipendente del locale, c’è ancora il ragazzo rientrato dalla vacanza a Malta, mentre la donna tornata a Capo d’Orlando dalla Romania, è risultata negativa anche al secondo tampone di verifica ed ha concluso la quarantena”.

Per il resto, tra soggetti provenienti da paesi a rischio e soggetti venuti a contatto diretto o indiretto con positivi, ci sono ancora otto persone in isolamento domiciliare.

“Infine, ricordo che – aggiunge il primo cittadino – da oggi, è entrata in vigore l’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che, tra l’altro, dispone l’uso obbligatorio della mascherina per tutti i cittadini al di sopra dei 6 anni. La mascherina deve essere sempre nella propria disponibilità quando si è fuori casa. Nei luoghi aperti al pubblico, deve essere indossata se si è in presenza di più soggetti. Si è dispensati solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi. Sono esclusi dall’obbligo di utilizzo in modo continuativo coloro che svolgono attività motoria intensa, a condizione che il distanziamento interpersonale possa essere mantenuto, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività.

Osservare le regole è l’unica cosa da fare per tutelare noi stessi e gli altri”.