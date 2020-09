Barcellona, arresto un giovane cittadino marocchino per evasione

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Barcellona hanno arrestato lunedì scorso un giovane cittadino marocchino di 24 anni per evasione.

Nel corso di un servizio di controllo, i carabinieri non trovato il giovane presso la propria abitazione dove era agli arresti domiciliari per furto. Sono pertanto scattate le immediate ricerche che hanno consentito ai militari dell’Arma di rintracciare il giovane per le vie del centro abitato di Barcellona. E’ stato arrestato e per lui sono stati disposti nuovamente i domiciliari, dopo la convalida dell’arresto.