Sant’Agata Militello, avvistato sul lungomare il postino di “C’è posta per te”

Marcello Mordino, il “postino” di “C’è posta per te”, noto programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, è stato avvistato sul lungomare di Sant’Agata Militello.

Mordino è stato prima notato a Rocca di Capri Leone e poi pare si sia recato, per recapitare la famosa “busta”, nella zona del porto santagatese.

È arrivato in sella alla sua bicicletta, facendosi notare da tanti curiosi. La troupe televisiva ha girato sul lungomare, ma non si conosce l’identità né del mittente, né del destinatario della busta, che potrebbero essere i protagonisti di una puntata della fortunata trasmissione di Canale 5.

Per conoscere la storia che si cela dietro l’arrivo di Mordino a Sant’Agata Militello occorrerà attendere l’inizio della nuova stagione di “C’è posta per te”, prevista per gennaio 2021.