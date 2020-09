Patti – Il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina in visita al “Borghese-Faranda” – VIDEO

Il ministro dell’istruzione Lucia Azzolina ha visitato il plesso del “Borghese-Faranda” di Patti. Questa mattina, dopo i saluti istituzionali dei rappresentanti politici, religiosi e scolastici locali, del prefetto di Messina Maria Carmela Librizzi e del senatore Barbara Floridia, il ministro ha fatto la disamina della situazione, ricordando le sue origini di Mistretta e poi dilungandosi su quanto accaduto nel corso del lockdown.

Tra gli altri il sindaco di Patti Mauro Aquino ha avuto modo di rassegnare le difficoltà che sussistono a livello locale per la scuola, impegnando il ministro affichè si adoperi per venire incontro alle difficoltà che giorno dopo giorno devono affrontare amministratori e dirigenti scolastici.

Dal ministro sono partiti gli appelli per l’uso della mascherina ed il rispetto delle regole per evitare i contagi, quanto le raccomandazioni agli alunni perché si approprino del loro ruolo, sfruttando la scuola per raggiungere traguardi importanti. Il ministro, al termine degli interventi, si è intrattenuta con Marco Crisafulli rappresentante degli studenti e con gli studenti che hanno presenziato all’incontro. Da li è partita la visita ai locali del plesso dell’ex istituto tecnico.

Accompagnata dal dirigente Francesca Buta, il ministro ha avuto modo di vedere classi e laboratori, parlare con gli studenti e professori e comprendere le potenzionalità dell’istituto.