Coronavirus – 102 nuovi casi in Sicilia, aumentano i ricoverati. C’è anche un decesso

Sono 102 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. È quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute di oggi, lunedì 28 settembre. Circa lo stesso numero di ieri (erano 107), ma con la poco più della metà dei tamponi effettuati: 2414 oggi, contro i 4202 di ieri.

Trend ancora in crescita dunque sull’isola, dove il numero dei positivi attuali sale a 2.743 persone, 2.434 delle quali in isolamento domiciliare.

Ci sono invece 309 persone ricoverate in ospedale, ben 27 in più di ieri, di cui 15 in terapia intensiva (uno in più di ieri). I guariti sono 3733, 17 in più. Purtroppo si registra un altro decesso, che porta il totale a 309 dall’inizio dell’epidemia.

La provincia più colpita ancora una volta è Palermo, con 62 nuovi casi. 12 poi i nuovi contagiati nel catanese, 11 a Caltanissetta e Ragusa, 5 a Trapani e 1 a Messina. Nessun nuovo contagiato, invece, a Siracusa, Enna e Agrigento.