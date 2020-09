Furnari: tre gruppi in consiglio, non c’è più la maggioranza

Non c’è più la maggioranza in consiglio comunale a Furnari, perché adesso sono tre i gruppi che compongono l’assemblea cittadina. Questi gli ultimi sviluppi, dopo che l’ex capogruppo di maggioranza Giuseppe Mendolia, a nome dei consiglieri che fanno parte dell’associazione “Cinquesei” e dei movimenti “Agorà” e “Nuova Urbe”, ha comunicato in consiglio comunale la costituzione di un gruppo autonomo; ne fanno parte, oltre Mendolia, anche Paola Belardo, Antonina Fazio e Vincenzo Pelleriti.

Per la maggioranza, eletta insieme a questi quattro con la lista “Rinascita Popolare”, sono rimasti Felice Germanò, Filippa Onnis, Patrizia Gullo e Sabrina Risica. All’opposizione ci sono Mario Foti, Giuseppe La Macchia, Concetta Santangelo e Domenico Puliafico. “Fino ad ora, con la nostra presenza, abbiamo garantito il numero legale e la maggioranza, ha esordito Mendolia; è avvenuto più volte ed anche ultimamente con l’approvazione del progetto di sistemazione della via Vecchia Russo, progetto fortemente richiesto a più riprese da noi.” Mendolia ha proposto un patto di fine mandato, perché “gran parte dei punti inseriti nel programma elettorale a tutt’oggi non risultano essere stati realizzati né programmati nel rispetto della volontà popolare che ci ha largamente premiato”.

Questi alcuni punti richiesti ed inseriti nel programma elettorale del sindaco: il prg, il pudm e la rotatoria all’incrocio di San Filippo con la 113. Ora la parola passa al sindaco Maurizio Crimi: “Se il sindaco e la maggioranza dovessero persistere a considerare non di primaria importanza questi punti, ha concluso Mendolia, daremo corso alle opportune misure per salvaguardare gli interessi della comunità.”