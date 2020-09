Coronavirus – 110 casi oggi in Sicilia. 2.583 gli attuali positivi, solo 13 in terapia intensiva

Altri 110 casi di Coronavirus sono stati registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia.

È quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute di oggi, sabato 26 settembre. E pur crescendo ancora il numero delle persone ricoverate per Covid (oggi 255, ieri 235) è importante sottolineare come invece siano “solo” 13 (esattamente come ieri) i pazienti Covid curati in terapia intensiva.

Il numero dei positivi attuali in Sicilia è di 2.583 persone (un mese fa erano 980), 2.315 delle quali in isolamento domiciliare. Altre 57 persone sono guarite oggi. Fortunatamente sull’Isola non si sono registrati decessi. Il numero dei tamponi effettuati in un solo giorno è 5.558.

La provincia più colpita oggi non è quella di Palermo, dove si sono registrati 23 casi dei 110 totali, ma quella di Trapani, che ne fa registrare 45.

24 poi i nuovi contagiati nel catanese, 2 a Messina e Ragusa, 7 ad Agrigento, 4 a Siracusa e 3 a Caltanissetta. Nessun nuovo contagiato, invece, ad Enna.