Questione Migranti – Musumeci: “Roma eserciti competenze o lasci fare alla Regione”

Dopo la sentenza del Tar di Palermo, arrivata questa mattina, in cui di fatto si dichiarava illegittima l’ordinanza di sgombero degli hotspot firmata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, arriva la replica del Governatore.

“Era già tutto scritto. Solo chi non conosce il rito amministrativo – Nello Musumeci – poteva attendersi una pronuncia diversa dal decreto monocratico. O qualcuno pensava che il collegio del Tar avrebbe smentito il suo presidente? I siciliani sanno bene che senza la mia azione, Roma non si sarebbe mai svegliata sul tema migranti. E lo dicono i fatti: tutti i provvedimenti adottati dal governo centrale sono successivi. I fatti, per fortuna, parlano più delle ideologie. E i fatti dicono con chiarezza che in Sicilia gli hotspot continuano ad essere fuori legge e non adeguati alle norme Covid. Roma rivendica competenze? Le eserciti davvero, oppure lasci fare alla Regione”.