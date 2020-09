Coronavirus – 107 nuovi contagiati oggi in Sicilia, di cui 60 nella provincia di Palermo

Crescono ancora, di oltre cento unità al giorno, i casi di Coronavirus in Sicilia. Sono state 107 le persone di cui è stata riscontrata la positività nelle ultime 24 ore, come riporta il bollettino del Ministero della Salute del 25 settembre: il numero totale dei contagiati, dall’inizio dell’epidemia, è ora di 6.466.

Dei 107 nuovi casi, 6 sono migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa.

5.330 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, numero in linea con quello di ieri. Gli attuali positivi adesso sono 2.530 (69 più di ieri), con 2.282 persone positive in isolamento domiciliare (74 più di ieri).

248 i ricoverati in ospedale (5 in meno di ieri), di cui 13 in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri). Si sono però purtroppo registrati due decessi, con il conteggio totale dall’inizio dell’epidemia che sale a quota 306. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 36, ora sono 3.630.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti provincia per provincia, 60 sono stati i nuovi casi nella provincia di Palermo, seguita da quella di Catania, dove i nuovi contagiati sono stati 24.

9 poi i nuovi casi nell’agrigentino, 4 a Ragusa, 3 ad Enna, 2 a Messina, Trapani e Caltanissetta e un solo nuovo caso nel siracusano.