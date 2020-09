Palermo, il pastore tedesco Derby fiuta la droga in cucina. Arrestato 45enne

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio un 45enne palermitano, – F.P. le sue iniziali – già sorvegliato speciale.

Nel corso della perquisizione nell’abitazione dell’uomo, in zona Montegrappa, grazie al fiuto di Derby, pastore tedesco di 4 anni, i militari hanno recuperato, occultati dietro una parete attrezzata in cucina quasi 500 grammi tra marijuana e hashish, e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente.

La droga è stata sequestrata e verrà sottoposta alle analisi di rito nei laboratori del Reparto Operativo. Il 45enne è stato tradotto presso la casa circondariale Lorusso a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di udienza di convalida.

Durante le operazioni i figli minori dell’uomo minacciavano e aggredivano i Carabinieri. Per questo motivo, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

(foto archivio)