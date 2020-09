Barcellona. Scossa di terremoto avvertita dalla popolazione.

E’ successo alle 7,53, proprio mentre tante persone si preparavano ad accompagnare i loro figli per il primo giorno di scuola. A Barcellona Pozzo di Gotto la scossa di terremoto è stata avvertita nettamente dalla popolazione. In molti raccontano di una “specie di boato” cui ha fatto seguito un movimento ondulatorio. In tanto hanno lasciato la propria abitazione per uscire in strada o sui balconi. L’epicentro è stato individuato a Terme Vigliatore. Il terremoto ha avuto un’intensità di magnitudo 3.4 ed è avvenuto a una profondità di 10 chilometri. Tanti, come sempe, i post social che raccontano di come ciascuno ha avvertito il sisma. La scossa più forte è stata seguita da altre più lievi. La prima appena due minuti dopo. Ha avuto un’intensità di 2.9 e si è verificata a 9 chilometri di profondità. La seconda, a una profondità di sette chilometri e di intensità 2.2, si è verificata alle ore 8.08. Per fortuna non si registrano danni.