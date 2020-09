Prestigioso riconoscimento per la “Provola DOP dei Nebrodi”: entra nel registro IG Food dell’UE

“Un’altra eccellenza agroalimentare italiana entra a far parte del registro IG Food dell’Unione Europea: è la Provola dei Nebrodi DOP, prodotta in alcuni comuni della provincia di Catania, Enna e Messina, in Sicilia.”

Lo annuncia attraverso i suoi canali social il Ministro per le Politiche Agricole Teresa Bellanova, commentando così il prestigioso riconoscimento ottenuto dalla Provola DOP (Denominazione di Origine Protetta) dei Nebrodi.

È il prodotto italiano numero 306 che ottiene questo importante riconoscimento, indice non solo dell’altissima qualità del nostro Made in Italy ma anche del valore fondamentale delle nostre tradizioni agroalimentari.

“Ancor di più in un territorio che per troppo tempo è stato soggetto alle speculazioni di mafia e criminalità organizzata e che oggi può guardare avanti, puntando sulle sue eccellenze per assicurare a lavoratori e imprese un’importante leva di sviluppo per il futuro. Complimenti a chi ci ha creduto e oggi vede riconosciuto l’impegno e il lavoro.”