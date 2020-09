Elezioni Amministrative – Il Ministro Luigi Di Maio in visita a Milazzo e Barcellona domenica 27 settembre

Il Ministro degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio verrà in visita in Sicilia il prossimo 27 settembre. Il ministro concluderà sull’isola la sua agenda di incontri in vista delle elezioni amministrative e sarà presente a Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo per dare il suo apporto ai candidati a sindaco del Movimento 5 Stelle.

Il tour siciliano di Di Maio inizierà da Casteltermini (AG) alle 12.30. Nel pomeriggio il trasferimento sulla costa tirrenica. Alle 17.30 previsto un caffè con i cittadini a Milazzo, per sostenere la candidatura di Giovanni Utano.

Alle 19.00 invece l’incontro pubblico con i cittadini di Barcellona Pozzo di Gotto, dove ci sarà ad attenderlo il candidato della coalizione M5S e centrosinistra Antonio Dario Mamì. In serata l’ex capo politico del Movimento concluderà il suo tour a Termini Imerese con un incontro con la candidata a sindaco Maria Terranova.