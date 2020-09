Capo d’Orlando – Odori nauseabondi infestano la via Trazzera Marina, proteste dei cittadini – Video

Un odore sgradevole, che rende l’aria quasi irrespirabile ha infestato la via trazzera marina e le zone limitrofe durante tutta l’estate. Le esalazioni provengono dal centro di raccolta rifiuti di contrada Pissi e possono essere percepitee fino ad un raggio di circa un chilometro di distanza.

Ciò ha procurato gravi i danni procurati sia alle strutture ricettive che a quelle di ristorazione, per non parlare dei vari impianti sportivi siti in zona. Oltre ovviamente ai residenti, impossibilitati a volte ad aprire persino le finestre, come ci raccontano.

Certamente non una bella pubblicità per Capo d’Orlando, che non merita di essere invasa da questi nauseabondi odori. I cittadini attendono risposte concrete da parte dell’amministrazione comunale.